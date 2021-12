Coppa Italia, Udinese-Crotone 4-0. I bianconeri trovano la Lazio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Udinese si impone per 4-0 sul Crotone e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I bianconeri friulani nel prossimo turno affronteranno la Lazio. Alla Dacia Arena tutto facile per la squadra di mister Cioffi, che sblocca il risultato al 20? con Pussetto servito da Success. Il raddoppio otto minuti dopo porta la firma di De Maio, mentre Success su rigore firma il tris al 41?. Nella ripresa, complici anche i cambi, il ritmo cala ma l’Udinese trova comunque il gol del 4-0 ancora con Pussetto al 62? su assist dello scatenato Success. Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’si impone per 4-0 sule si qualifica per gli ottavi di finale di. Ifriulani nel prossimo turno affronteranno la. Alla Dacia Arena tutto facile per la squadra di mister Cioffi, che sblocca il risultato al 20? con Pussetto servito da Success. Il raddoppio otto minuti dopo porta la firma di De Maio, mentre Success su rigore firma il tris al 41?. Nella ripresa, complici anche i cambi, il ritmo cala ma l’trova comunque il gol del 4-0 ancora con Pussetto al 62? su assist dello scatenato Success.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Agli ottavi di finale di Coppa Italia affronteremo l'Udinese! #CMonEagles ?? - SkySport : ?? COPPA ITALIA, SEDICESIMI DI FINALE ?? I risultati delle partite di oggi ? ??? GENOA-SALERNITANA 1-0 ? ??? VENEZIA-TE… - Eurosport_IT : Prima vittoria di Shevchenko sulla panchina del Genoa, agli ottavi sarà ancora Genoa vs Milan - gamonapoli : Se veramente non fanno la coppa Italia lo giuro su mio nipote che non ho… - pronostici22 : Oggi pronostichiamo #FiorentinaBenevento: Chi affonda ai sedicesimi di Coppa Italia? Avete le idee chiare? Diteci i… -