Cambiamenti e ripresa post-pandemia

L'Università degli studi di Bergamo ospiterà, dal 16 al 18 dicembre, il convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Sociologia dedicato al tema "Riproduzione sociale e metamorfosi globale". La tre giorni, che si svolgerà in modalità blended nell'aula 1 della sede di via Pignolo e online (maggiori informazioni a questo link: www.unibg.it/node/13292), vedrà la partecipazione di circa 600 sociologi italiani, oltre che di alcuni illustri studiosi stranieri come Ligia Ferro, portoghese e Presidente dell'European Sociological Association. La teoria della riproduzione sociale, nelle differenti versioni fornite dagli studiosi, costituisce fin dall'origine una parte fondamentale del pensiero e della ricerca sociologica. Maria Carmela Agodi, Presidente dell'Associazione Italiana di Sociologia e docente presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, spiega che "questa centralità ...

