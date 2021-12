Ascolti tv 14 dicembre 2021: Eduardo De Filippo batte Diego Abatantuono, ma non di molto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ascolti tv: terza posizione per il talk show di Bianca Berlinguer Due film per le reti ammiraglie nella prima serata di martedì 14 dicembre, con quello di Rai1 che ha vinto, ma non con un distacco abissale, anzi. Sabato, domenica e lunedì con Sergio Castellitto, tratto dall’omonima opera di Eduardo De Filippo, infatti, ha fatto il 15,44% con 3,019 milioni di contatti. Martedì scorso la stessa rete si era fermata al 5,2% e 977 mila con la replica de La concessione del telefono. Dietro si è piazzata la pellicola 10 giorni con Babbo Natale su Canale5, commedia con Diego Abatantuono e Fabio De Luigi, con il 14,32% e 2,830 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 18,9% e 4,2 milioni con la partita di Champions League Milan-Liverpool. Medaglia di ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 15 dicembre 2021)tv: terza posizione per il talk show di Bianca Berlinguer Due film per le reti ammiraglie nella prima serata di martedì 14, con quello di Rai1 che ha vinto, ma non con un distacco abissale, anzi. Sabato, domenica e lunedì con Sergio Castellitto, tratto dall’omonima opera diDe, infatti, ha fatto il 15,44% con 3,019 milioni di contatti. Martedì scorso la stessa rete si era fermata al 5,2% e 977 mila con la replica de La concessione del telefono. Dietro si è piazzata la pellicola 10 giorni con Babbo Natale su Canale5, commedia cone Fabio De Luigi, con il 14,32% e 2,830 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 18,9% e 4,2 milioni con la partita di Champions League Milan-Liverpool. Medaglia di ...

