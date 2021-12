Andrea Nicole, la scelta a UeD finisce malissimo: massacrata da tutti in studio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Finalmente a UeD è andata in onda la puntata della scelta di Andrea Nicole. scelta a sorpresa per la redazione, Maria De Filippi e l’altro corteggiatore Alessandro, perché ha saputo tutto poco prima di entrare in studio, dove si è creato il caos. Ma andiamo con ordine. La tronista e Ciprian sono entrati insieme, tra lo stupore dei presenti in studio e hanno raccontato di essersi vista all’insaputa di tutti a casa di lei. Poco prima, durante l’esterna in cui avevano fatto l’albero di Natale, nonostante fosse bendato, lui aveva sbirciato. Ha notato un bar vicino, lo ha cercato ed è andato da Andrea Nicole. Hanno passato quindi la notte insieme senza avvertire la redazione di UeD. Ovviamente questa mossa non è piaciuta nemmeno a Maria ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Finalmente a UeD è andata in onda la puntata delladia sorpresa per la redazione, Maria De Filippi e l’altro corteggiatore Alessandro, perché ha saputo tutto poco prima di entrare in, dove si è creato il caos. Ma andiamo con ordine. La tronista e Ciprian sono entrati insieme, tra lo stupore dei presenti ine hanno raccontato di essersi vista all’insaputa dia casa di lei. Poco prima, durante l’esterna in cui avevano fatto l’albero di Natale, nonostante fosse bendato, lui aveva sbirciato. Ha notato un bar vicino, lo ha cercato ed è andato da. Hanno passato quindi la notte insieme senza avvertire la redazione di UeD. Ovviamente questa mossa non è piaciuta nemmeno a Maria ...

