Verstappen campione di Formula 1, la fidanzata: “Semplicemente indimenticabile” (Di martedì 14 dicembre 2021) Kelly Piquet ha dedicato un post su Instagram al compagno, pilota olandese della Red Bull e campione del mondo 2021 Leggi su golssip (Di martedì 14 dicembre 2021) Kelly Piquet ha dedicato un post su Instagram al compagno, pilota olandese della Red Bull edel mondo 2021

Advertising

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - sportface2016 : +++UFFICIALE Max #Verstappen è campione del mondo di #F1. Respinto anche il secondo ricorso della #Mercedes, resta… - matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - liafromf1 : RT @alexsiaadv: buongiorno, max verstappen è campione del mondo. non l’avevo ancora detto. - Gazzetta_it : Verstappen, gesto da campione: una Honda Civic in vendita per beneficienza #F1 -