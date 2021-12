Variante Omicron | scienziato Moderna | “E’ una vera minaccia”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Larappresenta una”. Lo ha detto Paul Burton, capo dei ricercatori di, durante un incontro a Londra con i parlamentari del comitato scientifico e tecnologico della Camera dei comuni. Smentendo le affermazioni provenienti dal Sudafrica, Burton ha detto di ”non credere chesia una versione più lieve e meno grave del virus attuale”. E’ probabile, ha aggiunto, che ”nei prossimi mesi lae quella Delta del Covid-19 coesisteranno”. Quella causata da”direi che in realtà è una malattia grave”. Burton ha definito ”preoccupante” il fatto che si verificherà ”una situazione in cui gli individui verranno co-infettati dando a questo virus la possibilità di evolversi e mutare ...

In studio si parlerà dell'aggravarsi della situazione pandemica tra l'espandersi dellae l'impennata di nuovi contagi che ha portato il governo a decidere di prorogare lo stato di ...LUBIANA. Martedì 14 dicembre la Slovenia è stata inserita nell'elenco dei Paesi in cui è stato confermato almeno un caso di infezione con la nuovadel Coronavirus. L'annuncio, spiega in un articolo il Primorske Novice, è stato dato dal primo ministro Janez Jan?a durante la sessione odierna dell'Assemblea nazionale che ha ...L’Asl Toscana sud est ha immediatamente avviato il tracciamento per il caso di variante Omicron rilevato dai laboratori dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Al momento è stato posto in ...A causa della variante Omicron il tasso di occupazione degli ospedali potrebbe aumentare nelle prossime settimane e far finire alcune regioni ...