Variante Omicron | Oms | “Misure contro tsunami contagi”

"Stiamo affrontando uno tsunami di contagi Covid nel mondo, sia per ala Variante Delta (dominante negli ultimi mesi) sia per la Omicron. Non bisogna aspettare ad agire". L'avvertimento arriva dalla responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell'Oms, Maria van Kerkhove, che, in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais, invita i governi ad agire in fretta. "E non mi riferisco ai confinamenti – spiega- Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine, favorite il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitate riunioni, investite nella ventilazione, aumentate la sorveglianza dei genomi dei virus e preparate i vostri ospedali". "Ora è il momento di agire anche contro la Variante delta, perché sta seminando il caos"

