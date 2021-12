Ue | Gozi Re | ' attacchi a Macron sguaiati | Meloni comica | è ' unfit' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Attaccare in maniera così sguaiatain un momento come questo, alla vigilia della presidenza francese dell'Ue, è il modo peggiore per fare gli interessi dell'Italia". Lo afferma Sandro, deputato europeo di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, in un'intervista ad 'Huffington post', commentando le dichiarazioni dellasecondo la quale "Palazzo Chigi è l'ufficio stampa dell'Eliseo" e il presidente francese è di fatto il "regista" della scelta del capo dello Stato da parte del Parlamento in Italia. Persi tratta di "affermazioni grottesche e comiche. Tra l'altro - sottolinea -parla così dopo lo storico accordo tra Italia e Francia, siglato dain visita a Roma da Draghi e Mattarella, un accordo ...