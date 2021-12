Sora | chiedeva il Green Pass ai clienti ma lui non ce lo aveva | attività chiusa

(Di martedì 14 dicembre 2021)di mostrare il Superaima lui è un No Vax,. Proseguono incessanti i controlli dei carabinieri della Compagnia diper il rispetto della normativa contro la diffusione del Covid. In particolare, i militari hanno proceduto al controllo di un locale riscontrando la “situazione paradossale” in cui ierano tutti vaccinati e muniti dirafforzato, mentre il titolare dell’esercizio, asseritamente “no vax”, non si era mai sottoposto a vaccinazione e quindi sprovvisto dello stesso. Accertata la violazione si è proceduto alla contestazione della violazione amministrativa e conseguentemente alla sospensione dell’per ...

