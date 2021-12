Sonia Bruganelli litiga con Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro (Di martedì 14 dicembre 2021) Sonia Bruganelli e Lorenzo Amoruso hanno litigato (a distanza) a colpi di frecciatine. Qualche settimana fa l’opinionista del Grande Fratello Vip, descrivendo il modo di comportarsi di Manila Nazzaro, ha scritto su Instagram: “Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere, lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui il Manila pensiero. Sempre”. Parole che non sarebbero piaciute al compagno della Miss che, sempre sui social, ha replicato: “Cara Sonia Bruganelli, almeno la mia Manila ha un suo pensiero, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta tutti tranne il suo ego smisurato, neanche ... Leggi su biccy (Di martedì 14 dicembre 2021)hannoto (a distanza) a colpi di frecciatine. Qualche settimana fa l’opinionista del Grande Fratello Vip, descrivendo il modo di comportarsi di, ha scritto su Instagram: “Momenti dipensiero. Nessuno può esprimere un suo parere, lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui ilpensiero. Sempre”. Parole che non sarebbero piaciute aldella Miss che, sempre sui social, ha replicato: “Cara, almeno la miaha un suo pensiero, invece per lei carail suo pensiero scontenta tutti tranne il suo ego smisurato, neanche ...

