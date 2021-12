**Senato: giunta vota contro domiciliari a Cesaro** (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) – La giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha approvato la relazione del senatore Giuseppe Cucca contro i domiciliari a Luigi Cesaro. In 12, a quanto si apprende, hanno votato contro l’arresto e 7 sono stati gli astenuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Ladelle elezioni e delle immunità del Senato ha approvato la relazione del senatore Giuseppe Cuccaa Luigi Cesaro. In 12, a quanto si apprende, hannotol’arresto e 7 sono stati gli astenuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Scandalo Open: in Giunta al Senato FI si inventa il “precedente Siri” per salvare Renzi e trascinare i pm fiorentin… - nonmiscrivere8 : RT @mattinodinapoli: No della Giunta del Senato agli arresti domiciliari per Luigi Cesaro - mattinodinapoli : No della Giunta del Senato agli arresti domiciliari per Luigi Cesaro - TV7Benevento : **Senato: giunta vota contro domiciliari a Cesaro**... - TorcoAlb : RT @fforzano: Domani la cosca per le impunità (pardon! 'giunta per le immunità') del Senato provvederà come da copione a parare il culo anc… -