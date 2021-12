Scuola, da domani in vigore l’obbligo vaccinale: le modalità di controllo fornite dal ministero (Di martedì 14 dicembre 2021) Da domani, mercoledì 15 dicembre. Entra in vigore l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Chi non è in possesso di Super green pass (ottenibile, appunto con la vaccinazione, o dopo la guarigione dal Covid entro sei mesi) avrà 5 giorni per mettersi in regola e dimostrare di aver prenotato il vaccino per i successivi 20 giorni, e non oltre. A quel punto potrà tornare al lavoro. Altrimenti scatterà la sospensione, anche dallo stipendio. Anche l’ultimo dubbio, riguardante le modalità dei controlli, è stato sciolto. Il ministero ha inviato una circolare a tutti gli istituti con le indicazioni da seguire a partire da domani mattina. Il controllo del certificato vaccinale avverrà attraverso la piattaforma fin qui utilizzata. Un ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Da, mercoledì 15 dicembre. Entra inper il personale scolastico. Chi non è in possesso di Super green pass (ottenibile, appunto con la vaccinazione, o dopo la guarigione dal Covid entro sei mesi) avrà 5 giorni per mettersi in regola e dimostrare di aver prenotato il vaccino per i successivi 20 giorni, e non oltre. A quel punto potrà tornare al lavoro. Altrimenti scatterà la sospensione, anche dallo stipendio. Anche l’ultimo dubbio, riguardante ledei controlli, è stato sciolto. Ilha inviato una circolare a tutti gli istituti con le indicazioni da seguire a partire damattina. Ildel certificatoavverrà attraverso la piattaforma fin qui utilizzata. Un ...

