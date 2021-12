Saman Abbas, il triste annuncio sul suo corpo è appena arrivato (Di martedì 14 dicembre 2021) Reggio Emilia, 14 dicembre 2021 - Si parla anche di "due donne di etnie diverse", ma ben radicate nella nostra provincia, nella seduta speciale che l’Assemblea legislativa della Regione ha convocato ieri sulla violenza contro le donne. Da Reggio le loro storie tragiche hanno scosso l’Italia. Di loro parla Lucia Musti, sostituto procuratore generale della Corte d’Appello a Bologna: "Saman Abbas e Juana Cecilia Hazana Loayza: della prima non abbiamo ancora trovato il corpo e forse non lo troveremo mai, o magari lo troveremo tra anni e anni". La ragazza pakistana è sparita da Novellara: la Procura ritiene che sia stata eliminata dai familiari perché si era opposta alle nozze combinate. Juana Cecilia, di origine peruviana, è stata uccisa vicino alla sua casa di Reggio e, secondo gli investigatori, anche violentata, dal suo ex ... Leggi su howtodofor (Di martedì 14 dicembre 2021) Reggio Emilia, 14 dicembre 2021 - Si parla anche di "due donne di etnie diverse", ma ben radicate nella nostra provincia, nella seduta speciale che l’Assemblea legislativa della Regione ha convocato ieri sulla violenza contro le donne. Da Reggio le loro storie tragiche hanno scosso l’Italia. Di loro parla Lucia Musti, sostituto procuratore generale della Corte d’Appello a Bologna: "e Juana Cecilia Hazana Loayza: della prima non abbiamo ancora trovato ile forse non lo troveremo mai, o magari lo troveremo tra anni e anni". La ragazza pakistana è sparita da Novellara: la Procura ritiene che sia stata eliminata dai familiari perché si era opposta alle nozze combinate. Juana Cecilia, di origine peruviana, è stata uccisa vicino alla sua casa di Reggio e, secondo gli investigatori, anche violentata, dal suo ex ...

Amarezza e sconforto: "Forse il corpo di Saman non lo troveremo mai o magari lo troveremo tra anni e anni". A parlare è la pm Lucia Musti, magistrato della procura generale di Bologna.