Roma-Spezia 2-0 | decidono Smalling e Ibanez

La Roma batte lo Spezia 2-0. Risultato pronosticabile ma che, dato il momento attuale della squadra di Mourinho, poteva riservare non poche sorprese. E infatti la prestazione dei Giallorossi è stata tutt'altro che soddisfacente agli occhi del tecnico: i giocatori in campo fanno fatica a concretizzare il gioco e le reti sono arrivate entrambe da palle inattive. Due incornate al portiere, una a inizio gara con Smalling e una a inizio ripresa con Ibanez, piegano uno Spezia davvero modesto che si scioglie subito e non da quasi mai la sensazione di poter tornare in partita se non per colpe della Roma stessa. I padroni di casa fanno comunque il proprio dovere, con una vittoria che li riporta in zona Europa a braccetto con la Juventus e a meno due dalla sorprendente Fiorentina.

