Roma | arsenico nell’acqua ma manca la bonifica | Gualtieri rinnova per il 7° anno il divieto di bere dal rubinetto per 61 utenze

(Di martedì 14 dicembre 2021) Robertoè il terzo sindaco dia dover prorogare l’ordinanza che vieta dil’acqua dala 61del Municipio XV. La causa è ancora la presenza diche proviene dall’acquedotto di Malborghetto. Il primo a firmare l’ordinanza fu Ignazio Marino e stessa decisione era statata da Virginia Raggi. Per risolvere il problema servirebbe una, il cui costo – spiegaToday che dà la notizia – è di un milione e 711mila euro, ma che viene continuamente rinviata. Anche l’ordinanza dicome quelle dei suoi predecessori sarà valida per un, quindi fino a fine 2022. Sempre secondo il quotidiano locale online la ...

La quantità di arsenico rilevato imponeva infatti una bonifica che, da allora, viene rimandata nel ... Per completare l'opera, e per garantire quindi a tutti gli abitanti ed i lavoratori di Roma nord di ... ponendo una attenzione particolare alle concentrazioni di arsenico e Fluoruri presenti arrivando a ... Civitella D'Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania interessati da deferimento ... Roberto Gualtieri è il terzo sindaco di Roma a dover prorogare l'ordinanza che vieta di bere l'acqua dal rubinetto a 61 utenze del Municipio XV. La causa è ancora la presenza di arsenico nell'acqua che proviene dall'acquedotto di Malborghetto. Il sindaco ha prorogato l'ordinanza sul divieto d'uso dell'acqua potabile per 61 utenze che restano in attesa della bonifica ...