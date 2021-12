Rimborsopoli | l' ex governatore Cota condannato a un anno e 7 mesi

(Di martedì 14 dicembre 2021) Une settedi carcere per l' exdel Piemonte, . Lo ha deciso la Corte d'Appello di Torino nell'ambito del processo sulla vicenda '' degli ex consiglieri regionali. Il ...

Un anno e sette mesi di carcere: questa la condanna che la Corte di Appello di Torino ha inflitto all'ex governatore Roberto Cota per la vicenda Rimborsopoli degli ex consiglieri regionali del Piemonte

Un anno e sette mesi di carcere per l' exdel Piemonte, . Lo ha deciso la Corte d'Appello di Torino nell'ambito del processo sulla vicenda '' degli ex consiglieri regionali. Il processo riguarda la regolarità dell'...Un anno e sette mesi di carcere: questa la condanna che la Corte di Appello di Torino ha inflitto all'exRoberto Cota per la vicendadegli ex consiglieri regionali del Piemonte La sentenza riguarda fra gli altri anche il deputato leghista Paolo Tiramani, attuale sindaco di ...Un anno e sette mesi di carcere per l'ex governatore del Piemonte, Roberto Cota. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Torino nell'ambito del processo sulla ...La Corte di Appello di Torino ha condannato a un anno e sette mesi l’ex governatore del Piemonte Roberto Cota nel processo Rimborsopoli: secondo la tesi dell’accusa, Cota avrebbe utilizzato in modo im ...