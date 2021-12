Previsioni SiVinceTutto del 15-12-2021

(Di martedì 14 dicembre 2021) , la proposta di oggi è composta da tre colonne, valide per tre colpi. Le sono valide per i prossimi tre estrazioni a partire dal concorso numero 250.– By GiGi LoTTo © Colonna N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 N. 6 N. 7 N. 8 N. 9 N. 10 N. 11 N. 12 1 2 12 26 29 32 44 46 48 49 66 77 83 2 13 14 22 24 37 45 55 59 61 77 78 82 3 4 9 14 18 25 33 35 37 49 50 76 79 Leproposte sono state elaborate su base statistica, considerando i seguenti parametri: somma, pari e dispari, consecutivi, interruzioni, distanza minima e massima dei numeri. Di seguito i primi 3 numeri più ritardatari e più frequenti, estrapolati dalle statistiche del, dopo l’ultima estrazione, nel caso volessi modificare qualche numero delle colonne proposte. – I tre numeri più ritardatari: ...

