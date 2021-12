Omicron e Delta, Oms: «Tsunami di contagi nel mondo, i governi agiscano» (Di martedì 14 dicembre 2021) «Penso che siamo di fronte a uno Tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron»: così la responsabile tecnica per la... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 14 dicembre 2021) «Penso che siamo di fronte a unodinel, sia per(la variante dominante negli ultimi mesi) sia per»: così la responsabile tecnica per la...

WRicciardi : se con la Delta l’infezione per i non vaccinati era probabile con l’Omicron è praticamente certa (rischio tre volte… - repubblica : Omicron è 3 volte più contagiosa della Delta. Focolai anche con il Green Pass [di Elena Dusi] - lorepregliasco : Ci sono ormai molti segnali sul fatto che Omicron sia decisamente più contagiosa di Delta. Per come funziona un and… - ModernoAlex : RT @GiovaQuez: Oms: 'Stiamo affrontando uno tsunami di contagi sia per la variante Delta sia per Omicron. Lo ripeto ai governi: non aspetta… - Logudoro : RT @GiovaQuez: Oms: 'Stiamo affrontando uno tsunami di contagi sia per la variante Delta sia per Omicron. Lo ripeto ai governi: non aspetta… -