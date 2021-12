Omicidio di Matteo Vinci | due ergastoli per la morte del 42enne ucciso con un’autobomba

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Carcere a vita per ladi, il biologo di 42 annia Limbadi conesplosa in pieno giorno il 9 aprile 2018. La Corte d’Assise di Catanzaro ha escluso l’aggravante mafiosa ma ha condannato all’ergastolo Rosaria Mancuso e il genero Vito Barbara. Ovviamente non è una sentenza definitiva ma è un primo risultato della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, su uno dei più feroci attentati consumati in Calabria negli ultimi anni. L’die il ferimento del padre, che era con lui in auto, secondo i pm sarebbero stati una punizione per la famigliache non voleva cedere alcuni terreni ai confinanti Grillo-Mancuso, imparentati con la cosca ...