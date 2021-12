Oggi è un altro giorno – Fiordaliso e il retroscena su Eros Ramazzotti: “Andai nella sua stanza d’albergo” (Di martedì 14 dicembre 2021) Fiordaliso rivela un particolare retroscena riguardo Eros Ramazzotti. All’epoca accadde qualche cosa di impensabile Su di lui Oggi come Oggi c’è ben poco da dire, essendo uno dei cantanti più grandi del nostro paese. Nel corso della sua vita ha creato delle canzoni che abbiamo sentito ovunque. Una carriera incredibile ed una presenza fisica sul palco come pochi, questo è Eros Ramazzotti. La sua voce ci ha accompagnati in qualsiasi momento abbiamo vissuto, sia piangendo che ridendo. E sempre lo abbiamo visto proprio su quel palco come se fosse sempre stato suo. Anche se a vederlo non sembra proprio, c’è stato un periodo in cui Eros ha avuto molta indecisione e addirittura voleva abbandonare la scena. Un dettaglio ... Leggi su topicnews (Di martedì 14 dicembre 2021)rivela un particolareriguardo. All’epoca accadde qualche cosa di impensabile Su di luicomec’è ben poco da dire, essendo uno dei cantanti più grandi del nostro paese. Nel corso della sua vita ha creato delle canzoni che abbiamo sentito ovunque. Una carriera incredibile ed una presenza fisica sul palco come pochi, questo è. La sua voce ci ha accompagnati in qualsiasi momento abbiamo vissuto, sia piangendo che ridendo. E sempre lo abbiamo visto proprio su quel palco come se fosse sempre stato suo. Anche se a vederlo non sembra proprio, c’è stato un periodo in cuiha avuto molta indecisione e addirittura voleva abbandonare la scena. Un dettaglio ...

Advertising

vaticannews_it : #6dicembre #PapaFrancesco 'Tanti oggi sono molto #social ma poco sociali: chiusi in sé stessi, prigionieri del cell… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi Hector Berlioz nel pieno centro della generazione romantica. Portò l'Orchestra alla massima forza po… - AngeloCiocca : Buona #festadellimmacolata amici! ?? alla faccia di chi vorrebbe la vergine #Maria “ #trans “ o chissà che altro! Ri… - CiccioniSe : RT @GanzoSwan: Il 16enne con una mav, la 30enne in arresto, il 45enne con l'infarto. Tutti soccorsi da me personalmente. La differenza con… - Doodiesse : Oggi ho 'discusso' con una tipa all'uni perché diceva che carol4 non era versatile e lueege non emozionava, e nient… -