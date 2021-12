L’ivermectina non funziona contro Covid-19, lo studio italiano che smonta (di nuovo) il farmaco che piace ai No vax (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ivermectina non è efficace contro Covid-19. A confermarlo è lo studio COVER pubblicato su Preprints with The Lancet, coordinato dall’IRCCS “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar di Valpolicella (VR), in collaborazione con l’Istituto Mario Negri di Milano. Uno dei pilastri della medicina alternativa contro il virus sostenuto da mesi dall’ideologia No vax è ancora una volta smentito dalla scienza: il farmaco antiparassitario ritenuto utile a prevenire l’infezione e a curare la forma precoce di malattia da chi si oppone al vaccino, risulta secondo i nuovi dati del tutto inefficace anche se somministrato con un dosaggio triplo rispetto a quello standard. La ricerca a cui hanno partecipato anche l’Ospedale “Sacco” di Milano, l’Ospedale “Sant’Orsola” di Bologna e l’Ospedale ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021)non è efficace-19. A confermarlo è loCOVER pubblicato su Preprints with The Lancet, coordinato dall’IRCCS “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar di Valpolicella (VR), in collaborazione con l’Istituto Mario Negri di Milano. Uno dei pilastri della medicina alternativail virus sostenuto da mesi dall’ideologia No vax è ancora una volta smentito dalla scienza: ilantiparassitario ritenuto utile a prevenire l’infezione e a curare la forma precoce di malattia da chi si oppone al vaccino, risulta secondo i nuovi dati del tutto inefficace anche se somministrato con un dosaggio triplo rispetto a quello standard. La ricerca a cui hanno partecipato anche l’Ospedale “Sacco” di Milano, l’Ospedale “Sant’Orsola” di Bologna e l’Ospedale ...

Advertising

PFiamingo : @Adnkronos L'ivermectina non cura e voi siete dei giornalisti... ?????? - Moraldo89985498 : RT @Giordano218: Approvata l #ivermectina per la cura del #Covid La veterinaria #Capua tuonava qualche tempo fa:è un vermifugo per cavalli… - Marco1999Busa : RT @liliaragnar: Schifosi venduti Non ci sono stati risultati significativi nello studio per valutare l'efficacia dell'ivermectina contro i… - Marisab79879802 : RT @liliaragnar: Schifosi venduti Non ci sono stati risultati significativi nello studio per valutare l'efficacia dell'ivermectina contro i… - liliaragnar : Schifosi venduti Non ci sono stati risultati significativi nello studio per valutare l'efficacia dell'ivermectina c… -