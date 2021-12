L' Atlas è campione | aperto il whisky che aspettava dal 1951!

(Di martedì 14 dicembre 2021) L'Guadalajara tornadel Messico a 70 anni di distanza dall'ultima volta, quando per festeggiare il titolo era stata messa da parte una bottiglia dida aprire solo in caso di ...

