“Je T’aime Moi non plus” | il Vaticano e il marito geloso di Brigitte Bardot per la canzone scandalo di tutti i tempi

"Io ti amo" dice lei, e lui "nemmeno io". È la traduzione esatta del titolo della canzone "Je T'aime Moi Non plus". Quanto sia falsa la prima affermazione, seppur resa soave dal francese, lo sa bene lui, che crede all'esatto contrario di ciò che sente da lei. Dire che sia un brano che parla di un rapporto sessuale molto passionale, è riduttivo; insignificante, rispetto lo scompiglio che Serge Gainsbourg e l'angelica voce di Jane Birkin provocarono. Il minore dei mali sarà ascoltarla. Cinque milioni di dischi venduti, la censura e la scomunica del Vaticano. Lo chansonnier d'amore per eccellenza, non poteva comporre in quel momento una melodia più divina; ricercata come un nettare, attraente come un divieto. A Parigi, nell'autunno 1967, bastava un lenzuolo a scaldare il letto. Mettiamo che sia lei, languida creatura ...

