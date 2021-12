Inter nuova capolista: scavalcate Milan e Napoli (Di martedì 14 dicembre 2021) Inter nuova capolista della Serie A. La squadra di Simone Inzaghi approfitta del pareggio dei rossoneri ad Udine e della clamorosa sconfitta dei partenopei al Diego Armando Maradona, contro l’Empoli, e balza in testa alla classifica del campionato italiano. Per i partenopei è la terza sconfitta della stagione, dopo quelle subite contro l’Inter a San Siro e contro l’Atalanta a Fuorigrotta. Si fa inoltre sempre più Interessante la classifica della squadra di Gasperini, che ora si trova a tre punti dalla vetta, con un punto in più in classifica dei partenopei. Inter batte il Cagliari e conquista la testa della classifica L’Inter è la nuova capolista del campionato italiano. Per la squadra di Inzaghi, questa giornata, potrebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021)della Serie A. La squadra di Simone Inzaghi approfitta del pareggio dei rossoneri ad Udine e della clamorosa sconfitta dei partenopei al Diego Armando Maradona, contro l’Empoli, e balza in testa alla classifica del campionato italiano. Per i partenopei è la terza sconfitta della stagione, dopo quelle subite contro l’a San Siro e contro l’Atalanta a Fuorigrotta. Si fa inoltre sempre piùessante la classifica della squadra di Gasperini, che ora si trova a tre punti dalla vetta, con un punto in più in classifica dei partenopei.batte il Cagliari e conquista la testa della classifica L’è ladel campionato italiano. Per la squadra di Inzaghi, questa giornata, potrebbe ...

