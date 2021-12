F1 | parla la mamma di Max Verstappen | “Hamilton era il più forte in gara | bisogna ammetterlo”

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Solo ora iniziamo a realizzarlo: mio figlio è campione del mondo di F1?. Sono le parole ricche di entusiasmo delladi Maxin un’intervista al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. Sophie Kumpen non ha potuto trattenere le lacrime e la gioia ovviamente è immensa. Le sue dichiarazioni, con un’ammissione: “Ho urlato e pianto. Max è stato un leone perché,era il piùin. Gli angeli ci hanno aiutato”. Prosegue: “Mi ha fatto piacere sentirlo anche se era un po’ stravolto. La prima cosa che mi ha chiesto? Quante volte sono andata in bagno durante la…”. Belgio ed Olanda si sono unite a festeggiare il nuovo campione del mondo: “È incredibile cosa abbia innescato questo successo. Abbiamo iniziato a ...

Advertising

KappaFerruccio : E ARRIVA LA MAMMA DELL'ALTRA BIMBA 'Oggi riesce a venire solo quando mia mamma finisce di lavorare' E QUINDI QUAND… - carlogubi : 'Il giornalismo a fumetti. Raccontare il mondo col linguaggio della nona arte' parla di fumetto, giornalismo, micro… - stefypippo : Il “tonfo” Leclerc - - goffredodotcom : @illeggibile @marypercaso Ah io sto passando al piano emotivo? Scrive ripensaci ad una mamma che fa vaccinare il fi… - portoghe2 : Mamma mia parla lui di telenovelas peruviane il più commediante che abbia mai visto in un reality... Però ammirola… -

Ultime Notizie dalla rete : parla mamma

OA Sport

La ballerina 43ennedella famiglia allargata costruita con l'ex calciatore 40enne, da cui ha ... Lei li sente tutti suoi e anche le mie figlie la sentono come, questo è bello ed è solo ...... sulla sua lapide campeggia una foto che lo ritrae sorridente e al microfono mentreai ... Miaera incinta, avrebbe dovuto partorire molto presto. Così, a un certo punto, avevamo deciso anche ...“Solo ora iniziamo a realizzarlo: mio figlio è campione del mondo di F1". Sono le parole ricche di entusiasmo della mamma di Max Verstappen in un'intervista al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. Sop ...L'attrice di Un Posto al Sole ha svelato che, per lei, oggi è un giorno molto particolare da ormai 3 anni in cui non riesce a sorridere ...