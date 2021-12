Elettra Lamborghini | tutta la verità sui ritocchi | prima era un’altra persona

Leggi su topicnews

(Di martedì 14 dicembre 2021) . La celebre ereditiera e influencer ha ritoccato molte parti del suo corpo Ha solo ventisette anni, ma è già molto popolare. In Italia, ma soprattutto in Spagna dove ha spopolato partecipando ad alcuni programmi come Super Shore in onda su MTV Espana e soprattutto il Grande Hermano Vip trasmesso dalla tv privata Telecinco (che ha fatto parte per molti anni della galassia Mediaset). Stiamo parlando di, prorompente cantante e influencer nota in particolare per essere la nipote del grande imprenditore FerruccioLa giovane rampolla di una delle famiglie più conosciute dell’imprenditoria italiana ha acquisito una certa popolarità partecipando come opinionista al programma Domenica Live in onda su Canale 5 nella stagione 2016-2017. ...