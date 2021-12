Desiree | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 14 dicembre 2021)molto apprezzato dai genitori italiani,deriva dallatino Desiderata, dall’evidentedi “desiderata”, “attesa”, “voluta”, lo stesso delAva, e si tratta di un tipicogratulatorio, che veniva attribuito a un figlio o a una figlia molto attesi. Nel nostro Paese la forma Desiderata è diffusa soprattutto in Sicilia, mentre la forma maschile, seppur più rara, si trova principalmente in Toscana; ilera usato in Inghilterra durante il Medioevo, ed è sopravvissuto fino al XVI secolo in forme vernacolari quali Disary, Dissery, Dyzary e Dyzory, mentre maggiore fortuna ha avuto la variante francese, Désirée (che è usata, tra l’altro, anche come equivalente delDesideria, sebbene ciò non sia ...