Case e scuole con la stampante 3D: un passo da gigante per una sostenibilità tecnologica (Di martedì 14 dicembre 2021) Un progetto degno di nota avrebbe, come obiettivo principale, quello di costruire interi quartieri utilizzando una serie di stampanti 3D. È davvero possibile che succeda? Una delle abitazioni costruite con la stampante 3D – Computermagazine.itStiamo per arrivare alla fine del 2021, ma le sorprese pare che non finiscano qui. Difatti, una società costituita da architetti molto esperti nel loro settore ha avuto intenzione di iniziare un progetto per costruire alloggi e abitazioni in Africa, ma con la stampante 3D. LEGGI ANCHE: Investire nel 2022: meglio Bitcoin, metalli o Lego? Questo perché, secondo loro, fra pochi anni oltre tre miliardi di persone si ritroveranno a vivere senza un tetto sopra la testa, dunque hanno pensato che potesse essere una buona idea quello di mettere a punto il programma in questione. L’anno prossimo è ... Leggi su computermagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Un progetto degno di nota avrebbe, come obiettivo principale, quello di costruire interi quartieri utilizzando una serie di stampanti 3D. È davvero possibile che succeda? Una delle abitazioni costruite con la3D – Computermagazine.itStiamo per arrivare alla fine del 2021, ma le sorprese pare che non finiscano qui. Difatti, una società costituita da architetti molto esperti nel loro settore ha avuto intenzione di iniziare un progetto per costruire alloggi e abitazioni in Africa, ma con la3D. LEGGI ANCHE: Investire nel 2022: meglio Bitcoin, metalli o Lego? Questo perché, secondo loro, fra pochi anni oltre tre miliardi di persone si ritroveranno a vivere senza un tetto sopra la testa, dunque hanno pensato che potesse essere una buona idea quello di mettere a punto il programma in questione. L’anno prossimo è ...

Advertising

polveredystelle : RT @modamanager: @liliaragnar #Financial_Times, 1^ pag.: '#Draghi_MINACCIA_per_l_Italia'! #Parlamentari_TUTTI: SE #anche DOMANI, x Proroga… - Sparviero13 : Prima di tutto mantenere le promesse fatte pubblicamente alla cittadinanza oltre 4 anni fa in penisola Sorrentino.… - attagusto : RT @MilaSpicola: Non volete le #babygang?Bene. Meno ipocrisia. Fate i nidi per tutti invece delle #quota100. Teneteli a scuola dalle 8 alle… - mister_mister_w : RT @MilaSpicola: Non volete le #babygang?Bene. Meno ipocrisia. Fate i nidi per tutti invece delle #quota100. Teneteli a scuola dalle 8 alle… - ZeniaConfusa : RT @MilaSpicola: Non volete le #babygang?Bene. Meno ipocrisia. Fate i nidi per tutti invece delle #quota100. Teneteli a scuola dalle 8 alle… -