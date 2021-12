Apple sempre più in vetta: vicina ai 3 mila miliardi di dollari, è record (Di martedì 14 dicembre 2021) Un valore del titolo cresciuto di 22 volte in due decenni: Apple inarrestabile, punta alla vetta della classifica ed oggi sfiora i 3 mila miliardi di dollari di capitalizzazione. Apple sempre più in vetta – www.computermagazine.itParliamo anzitutto di numeri: 3 mila miliardi di dollari, che in altre parole equivalgono all’interno mercato azionario della Germania o dell’intera economia del Regno Unito. Numeri semplicemente spaventosi, da capogiro, inarrivabili per chiunque. Non per Apple, che sembra puntare sempre più in alto nel panorama delle aziende più potenti e di maggiore valore del ventunesimo secolo. A parlarne nella fattispecie l’agenzia ... Leggi su computermagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Un valore del titolo cresciuto di 22 volte in due decenni:inarrestabile, punta alladella classifica ed oggi sfiora i 3didi capitalizzazione.più in– www.computermagazine.itParliamo anzitutto di numeri: 3di, che in altre parole equivalgono all’interno mercato azionario della Germania o dell’intera economia del Regno Unito. Numeri semplicemente spaventosi, da capogiro, inarrivabili per chiunque. Non per, che sembra puntarepiù in alto nel panorama delle aziende più potenti e di maggiore valore del ventunesimo secolo. A parlarne nella fattispecie l’agenzia ...

