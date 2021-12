"Amazon non ci lascia andar via": il messaggio prima che il tornado in Illinois travolgesse il magazzino (Di martedì 14 dicembre 2021) L'SMS di uno dei lavoratori morto nel crollo getta nuove ombre sul trattamento dei dipendenti Una delle sei vittime del magazzino Amazon colpito dal tornado in Illinois aveva messaggiato alla sua compagnia prima di morire: "Tornerò a casa dopo la tempesta". E poi, alla richiesta di spiegazioni: "Amazon non ci lascia andar via". L'uomo, Larry Virden, 46 anni, padre di tre bambini, autista delle consegne, … Leggi su it.mashable (Di martedì 14 dicembre 2021) L'SMS di uno dei lavoratori morto nel crollo getta nuove ombre sul trattamento dei dipendenti Una delle sei vittime delcolpito dalinaveva messaggiato alla sua compagniadi morire: "Tornerò a casa dopo la tempesta". E poi, alla richiesta di spiegazioni: "non civia". L'uomo, Larry Virden, 46 anni, padre di tre bambini, autista delle consegne, …

Advertising

ilfoglio_it : Pazienza se Amazon è monopolista, per un tratto ne ha pieno diritto. Non ha tradito nessuno, sarebbe ingiusto che f… - cometarossa1 : RT @AlexGiudetti: Larry Virden è uno dei sei dipendenti del magazzino di Edwardsville rimasti uccisi nel crollo dell'edificio causato dal t… - holecorporation : RT @MashableItalia: 'Amazon non ci lascia andar via': il messaggio prima che il tornado in Illinois travolgesse il magazzino - Varco001 : RT @Ste_Mazzu: No ma continuate tranquilli a fare i vostri acquisti attraverso un'azienda che non ferma i lavoratori durante un tremendo to… - 3_carpe : RT @AlexGiudetti: Larry Virden è uno dei sei dipendenti del magazzino di Edwardsville rimasti uccisi nel crollo dell'edificio causato dal t… -