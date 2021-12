Alberto Stasi, il suo futuro fuori dal carcere: cosa farà fuori di prigione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono passati 14 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del lontano 2007. La nuova richiesta di Alberto Stasi. In carcere dal 2015 a Bollate, Alberto Stasi ha intenzione di chiedere una possibilità oltre le sbarre. La sua richiesta prevede un lavoro esterno che gli consenta di allontanarsi durante le ore diurne dalla L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono passati 14 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del lontano 2007. La nuova richiesta di. Indal 2015 a Bollate,ha intenzione di chiedere una possibilità oltre le sbarre. La sua richiesta prevede un lavoro esterno che gli consenta di allontanarsi durante le ore diurne dalla L'articolo proviene da YesLife.it.

constantinesimo : soleil stasi è pure meglio del mio amico alberto, che saluto - RickyAbsol : Fatto serata in compagnia di Olindo, Rosa e Alberto Stasi. Immaginate se fossero tutti e 3 innocenti - risingofbelial : e Alberto Stasi ha 100% ucciso Chiara Poggi - SabaRebecca : Ma é Alberto Stasi? Stessa voce #chilhavisto - callitwhatulike : @inliamsvarms No io non riesco più a vederlo, mi ricorda troppo alberto stasi -