VIDEO, da “The scempio” a “Che cafonata”: il sorteggio annullato scatena i social (Di lunedì 13 dicembre 2021) La ripetizione del sorteggio dopo il clamoroso errore ha provocato una valanga di reazioni sui social: ecco le più belle Leggi su mediagol (Di lunedì 13 dicembre 2021) La ripetizione deldopo il clamoroso errore ha provocato una valanga di reazioni sui: ecco le più belle

Advertising

acmilan : Right at the ?? @Ibra_official's acrobatic goal rescues us a point in Udine ??? Ibra allo scadere ?? L'acroba??ia che… - juventusfcen : ???? All aboard at the Pier Luigi Penzo! ?? #VeneziaJuve #ForzaJuve - Eurosport_IT : The Dauminator in versione difensore! ??? Piazza 5 stoppate contro Trento ???? #EurosportBasket | #LBASerieA |… - goggiasofia : THE NIGHT BEFORE. ???????? Quale è la notte che ti ha cambiato la vita? La mia è stata questa:… - Mediagol : VIDEO, da “The scempio” a “Che cafonata”: il sorteggio annullato scatena i social -