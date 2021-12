Uomini e Donne, anticipazioni 13 dicembre: Isabella Ricci se ne va. Roberta Ilaria Giusti sempre più verso la ‘scelta’ (Di lunedì 13 dicembre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 13 dicembre: imperdibile puntata quella di oggi! Isabella Ricci del Trono Over dovrebbe prendere la sua fatidica decisione, mentre Roberta Ilaria Giusti del Trono Classico non ancora e farà innervosire i corteggiatori. Cos’altro succederà? Uomini e Donne, anticipazioni 13 dicembre: Isabella Ricci mette a tacere la critiche così Nella puntata di oggi si dovrebbe finalmente vedere che Isabella Ricci deciderà di lasciare il programma con Fabio Mantovani per frequentarsi fuori. Come ricorderanno i fan di “Uomini e Donne”, la rivale di Gemma ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 13 dicembre 2021)13: imperdibile puntata quella di oggi!del Trono Over dovrebbe prendere la sua fatidica decisione, mentredel Trono Classico non ancora e farà innervosire i corteggiatori. Cos’altro succederà?13mette a tacere la critiche così Nella puntata di oggi si dovrebbe finalmente vedere chedeciderà di lasciare il programma con Fabio Mantovani per frequentarsi fuori. Come ricorderanno i fan di “”, la rivale di Gemma ...

Advertising

elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - Pres_Casellati : Profondamente addolorata per la morte in servizio dell'assistente capo della #Poliziastradale Maurizio Tuscano, esp… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - 1970Germano : Tantissimi gli 'invisibili' riemersi e che sono tornati ad essere uomini e donne... e con poco. E gli anziani, i po… - velocecalogiuri : onestamente non guardo i programmi di mdf all’infuori del trash stellare di uomini e donne ma quanto è felice quand… -