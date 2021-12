The Ferragnez: frecciatina di Fedez a J-Ax? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da qualche giorno su Amazon Prime Video è arrivata la prima parte della serie “The Ferrganez”, che come il nome suggerisce racconta della vita di una delle coppie più famose del web. In una delle puntate già rilasciate, però, Fedez sembra lanciare una frecciatina a J-Ax, suo ex socio con cui le cose non sono finite bene. Amazon Prime da qualche giorno ha rilasciato le prime 5 puntate di “The Ferragnez – La Serie” e in pochissimi giorni il prodotto ha già ottenuto moltissime visualizzazioni. Le ultime 3 puntate verranno rilasciate solo giovedì 16 dicembre e il pubblico on vede l’ora di scoprire di più su una delle famiglie più amate del mondo dei social. Nella serie, infatti, vengono raccontati spaccati di vita quotidiana che riguardano Chiara Ferragni e e Federico Lucia, ma in uno degli episodi il rapper fa riferimento anche alla sua ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da qualche giorno su Amazon Prime Video è arrivata la prima parte della serie “The Ferrganez”, che come il nome suggerisce racconta della vita di una delle coppie più famose del web. In una delle puntate già rilasciate, però,sembra lanciare unaa J-Ax, suo ex socio con cui le cose non sono finite bene. Amazon Prime da qualche giorno ha rilasciato le prime 5 puntate di “The– La Serie” e in pochissimi giorni il prodotto ha già ottenuto moltissime visualizzazioni. Le ultime 3 puntate verranno rilasciate solo giovedì 16 dicembre e il pubblico on vede l’ora di scoprire di più su una delle famiglie più amate del mondo dei social. Nella serie, infatti, vengono raccontati spaccati di vita quotidiana che riguardano Chiara Ferragni e e Federico Lucia, ma in uno degli episodi il rapper fa riferimento anche alla sua ...

