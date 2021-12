(Di lunedì 13 dicembre 2021) Isono antichi quando il mondo, ma negli ultimi anni si ha di fronte una tecnologia e dei metodi di disegno sulla pelle che sono diventati molto più realistici, in 3D, addirittura fluorescenti o che si illuminano al buio. La moda delo è talmente diffusa che appena si compiono 18anni si deve correre dal tatuatore, come se fosse un rituale di passaggio. Solo che si deve stare attenti a quel che si decide di avere sulla pelle. Sono molti i centri estetici che offrono questo servizio senza averne le competenze e tanti altri che si rovinano la pelle con dei soggetti che tatuano a casa dove non ci sono sicurezze sugli inchiostri, sull’igiene o sulle pratiche di disegno. Non pensate che risparmiare possa andare a vostro vantaggio, anzi c’è il rischio di avere dei danni permanenti nella pelle e di dover rimuovere il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tatuaggi specializzati

Il Corriere della Città

...sempre più collezionisti e da qualche tempo sono spuntate anche nei negoziitaliani. ... Alcunisono stati scelti apposta per il suo corpo e la sua faccia in modo da riportare ......sempre più collezionisti e da qualche tempo sono spuntate anche nei negoziitaliani. ... Alcunisono stati scelti apposta per il suo corpo e la sua faccia in modo da riportare ...Conosciamo meglio uno degli allievi della classe di Amici edizione 2021/2022, ecco le curiosità e la biografia di Christian Stefanelli!Un "tatuaggio elettronico" per monitorare la presenza di micro-fratture sulle protesi, non rilevabili dall'esterno, prima che le danneggino irriparabilmente. Lo ha messo a punto il gruppo di ricerca d ...