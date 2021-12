Soleil Sorge ha bestemmiato? Due ex vipponi di madrelingua inglese dicono la loro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Soleil Sorge ha bestemmiato? Questo è ciò che viene riportato su Twitter da tanti utenti fan del Grande Fratello Vip che hanno visto la diretta immediatamente al termine della puntata di venerdì sera. Dopo aver appreso del prolungamento del reality, Soleil si è sdraiata sui divanetti ed ha esclamato: “Oh my fu**g God“. Un’esclamazione inglese che se tradotta letteralmente vorrebbe dire “Oh mio fo**o Dio” ma che in realtà non significherebbe proprio questo, dato che non esistono le bestemmie in inglese. A confermarlo è stata Alessia Macari, madrelingua inglese, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. A domanda diretta “Hai sentito la bestemmia di Soleil in inglese?“, la Macari ha risposto: “Se ho ... Leggi su biccy (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha? Questo è ciò che viene riportato su Twitter da tanti utenti fan del Grande Fratello Vip che hanno visto la diretta immediatamente al termine della puntata di venerdì sera. Dopo aver appreso del prolungamento del reality,si è sdraiata sui divanetti ed ha esclamato: “Oh my fu**g God“. Un’esclamazioneche se tradotta letteralmente vorrebbe dire “Oh mio fo**o Dio” ma che in realtà non significherebbe proprio questo, dato che non esistono le bestemmie in. A confermarlo è stata Alessia Macari,, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. A domanda diretta “Hai sentito la bestemmia diin?“, la Macari ha risposto: “Se ho ...

