Rogo di Beinasco | situazione sotto controllo

E' sotto controllo la situazione del Rogo scoppiato domenica pomeriggio a Beinasco, nel deposito della ditta di materiale plastico, Demap. Lo assicura il sindaco della città Daniel Cannati. "Siamo al lavoro da questa notte insieme ad Arpa, ai tecnici del Comune e al comandante della Polizia Locale: la situazione è costantemente monitorata, con particolare attenzione alle scuole e agli asili, e siamo pronti, se dovesse rendersi necessario, a prendere ulteriori iniziative. L'incendio è completamente sotto controllo e dovrebbe essere estinto entro la mattinata". "Nella giornata di oggi – spiega il sindaco in una comunicazione social -, in alcune zone di Beinasco, per effetto dell'inversione termica, l'odore di bruciato sarà più acuto.

