Rissa social tra Chiara Nasti e Selvaggia Lucarelli: “Spaventa giovani sul vaccino ma non dice che…” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiChiara Nasti torna a far parlare di sé e fa arrabbiare Selvaggia Lucarelli. Questa volta il motivo è da attribuire alle esternazioni dell’influencer napoletana sui vaccini anti Covid e sui suoi dubbi in merito alle presunte reazioni avverse. La Nasti, nel dettaglio, ha parlato di video visti con protagoniste ragazze che “avranno problemi per tutta la vita” ma anche di persone che conosce e che in seguito al vaccino “hanno avuto problemi non indifferenti”. La nota influencer da oltre due milioni di follower ha quindi Chiaramente detto nelle sue storie Instagram di non essere favorevole al vaccino. Rivolgendosi ai suoi seguaci ha precisato che con le sue parole non voleva condizionare nessuno, è chiaro però che in molti si ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutitorna a far parlare di sé e fa arrabbiare. Questa volta il motivo è da attribuire alle esternazioni dell’influencer napoletana sui vaccini anti Covid e sui suoi dubbi in merito alle presunte reazioni avverse. La, nel dettaglio, ha parlato di video visti con protagoniste ragazze che “avranno problemi per tutta la vita” ma anche di persone che conosce e che in seguito al“hanno avuto problemi non indifferenti”. La nota influencer da oltre due milioni di follower ha quindimente detto nelle sue storie Instagram di non essere favorevole al. Rivolgendosi ai suoi seguaci ha precisato che con le sue parole non voleva condizionare nessuno, è chiaro però che in molti si ...

