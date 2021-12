Patrick Zaki a “Che tempo che fa”: «È grazie a tutti voi se sono a casa» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la sua liberazione Patrick Zaki è stato ospite nel programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Ha raccontato della sua incarcerazione durata 22 mesi ma soprattutto ha voluto raccontare la felicità di essere tornato a casa e di aver riacquisito la sua libertà. Ha voluto dire “grazie” a tutta l’Italia per aver contribuito alla sua scarcerazione ma ha riservato un ringraziamento speciale alla sua Bologna, città in cui spera di poter continuare gli studi iniziati prima dell’incarcerazione. Patrick Zaki: Torna finalmente libero e ringrazia l’Italia, ma soprattutto Bologna È finito l’8 dicembre 2021 l’inferno di Patrick Zaki iniziato il 7 febbraio 2020. 22 mesi di incarcerazione, 22 mesi di torture e supplizi per delle accuse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la sua liberazioneè stato ospite nel programma di Fabio Fazio, Cheche fa. Ha raccontato della sua incarcerazione durata 22 mesi ma soprattutto ha voluto raccontare la felicità di essere tornato ae di aver riacquisito la sua libertà. Ha voluto dire “” a tutta l’Italia per aver contribuito alla sua scarcerazione ma ha riservato un ringraziamento speciale alla sua Bologna, città in cui spera di poter continuare gli studi iniziati prima dell’incarcerazione.: Torna finalmente libero e ringrazia l’Italia, ma soprattutto Bologna È finito l’8 dicembre 2021 l’inferno diiniziato il 7 febbraio 2020. 22 mesi di incarcerazione, 22 mesi di torture e supplizi per delle accuse ...

