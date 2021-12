Massimo Miro | Suite berlinese

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Klaus Haussmann, un fotografosulla trentina, uccide un uomo dopo esser penetrato nella sua abitazione. Da quel momento – un po’ come succede nei telefilm del tenente Colombo in cui sin dall’inizio si conosce il volto dell’assassino – comincia il fitto intreccio che porta al suo arresto da parte della polizia. Ma soprattutto – cosa altrettanto importante – si giunge a comprendere il movente dell’omicidio. Questo il filo conduttore di “” (editore Scrittura pura), ultimo romanzo di– musicista e scrittore al tempo stesso – ambientato a Berlino, in quell’incredibile autunno del 1989, quando cadde il famigerato Muro. Un avvenimento che si percepisce a margine della vicenda di cui è protagonista Haussmann che vive e lavora proprio nella parte est della capitale ...