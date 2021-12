Lukashenko: “Taglieremo il gas all’Europa, se necessario” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Così il presidente Bielorusso Lukashenko risponde alle sanzioni europee di inizio dicembre. L’Europa non è d’accordo sulla politica Bielorussa, “viola i diritti umani” e partono le sanzioni La posizione europea è stata concordata durante la riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri: nuove sanzioni per colpire individui ed entità complici del regime di Lukashenko e le sue continue violazioni dei diritti umani e alla strumentalizzazione dei migranti. L’Europa si oppone inoltre alla volontà della polonia di costruire un muro al confine con la Bielorussia. Ciò porta i migranti ad entrare in Europa illegalmente, che attiva così i controlli per l’immigrazione illecita. La Russia prova a mediare, ma l’Europa non si fida. Non solo L’UE ma anche gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada hanno annunciato un nuovo ciclo di sanzioni contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Così il presidente Bielorussorisponde alle sanzioni europee di inizio dicembre. L’Europa non è d’accordo sulla politica Bielorussa, “viola i diritti umani” e partono le sanzioni La posizione europea è stata concordata durante la riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri: nuove sanzioni per colpire individui ed entità complici del regime die le sue continue violazioni dei diritti umani e alla strumentalizzazione dei migranti. L’Europa si oppone inoltre alla volontà della polonia di costruire un muro al confine con la Bielorussia. Ciò porta i migranti ad entrare in Europa illegalmente, che attiva così i controlli per l’immigrazione illecita. La Russia prova a mediare, ma l’Europa non si fida. Non solo L’UE ma anche gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada hanno annunciato un nuovo ciclo di sanzioni contro ...

