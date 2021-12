Lingua dei segni, a Disneyland Minnie stupisce e la utilizza per comunicare con un bambino ipoudente: il video (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutti i bambini, e non solo, vivono l’esperienza nei parchi divertimento Disneyland con immenso stupore e magia. Per un piccolo fan del magico mondo fiabesco la sua giornata al parco è stata ancora più speciale. Minnie, a cui il bambino si era avvicinato, in pochi istanti ha capito che il piccolo era affetto da sordità e ha iniziato a comunicare con lui tramite la Lingua dei segni. L’incontro tra Minnie e il bambino non udente La vicenda ha avuto luogo al parco divertimenti di Disneyland in California e il tutto è stato immortalato in un tenero video pubblicato poi su Twitter. Un bambino si è avvicinato a Minnie, Topolino e Pluto, 3 mascotte del parco che impersonano i ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutti i bambini, e non solo, vivono l’esperienza nei parchi divertimentocon immenso stupore e magia. Per un piccolo fan del magico mondo fiabesco la sua giornata al parco è stata ancora più speciale., a cui ilsi era avvicinato, in pochi istanti ha capito che il piccolo era affetto da sordità e ha iniziato acon lui tramite ladei. L’incontro trae ilnon udente La vicenda ha avuto luogo al parco divertimenti diin California e il tutto è stato immortalato in un teneropubblicato poi su Twitter. Unsi è avvicinato a, Topolino e Pluto, 3 mascotte del parco che impersonano i ...

Advertising

hughbluebird : @AntoFerrari1970 Mai sentito parlare dei corsi interamente in lingua inglese? A giudicare dal tuo tweet, si vede ch… - ambra_gentleman : RT @unipa_it: Mercoledì 15 dicembre, alle 11.30, online su Teams la presentazione dei corsi di lingua della piattaforma digitale #FORTHEM D… - unipa_it : Mercoledì 15 dicembre, alle 11.30, online su Teams la presentazione dei corsi di lingua della piattaforma digitale… - tropporomantica : b-b-b-balliamo come la lingua dei balbuzienti nella penombra di posti orrendi - Rata2ya : @sportli26181512 Per fortuna che c’è Pavel. Milioni di stipendio per fare 4 foto all anno con i bidoni che solo lui… -