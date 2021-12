Liga 2021 2022 | Cadice raggiunto nel finale | termina 1-1 contro il Granada

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ilspreca una grandissima occasione, ottenendo un punto che serve a poco:il, sfida valida per la 17esima giornata della1-1. Sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete di Arzamendia, che lascia partire un tiro dai 30 metri che trova anche la leggera deviazione di un difensore. La partita sembra avviata verso i binari giusti per gli uomini di Cervera, ma all’88’, Jorge Molina trova la rete in mischia, anche cui con la complicità di una deviazione della difesa. Ilsale quindi a 13 punti, ma rimane terzultimo e non riesce a portarsi a ridosso proprio del, che è ora 15esimo con 16 punti. SportFace.

CADICE (Spagna) - Finisce 1 - 1 il derby andaluso del Nuevo Mirandilla fra Cadice e Granada . Nel posticipo della 17ª giornata diè la squadra di casa a passare in vantaggio con un tiro deviato di Arzamendia al 32', ma Gonalons e compagni raggiungono il pari all'88' grazie al gol in mischia di Molina . Decisivo l'ingresso ......aveva votato no all'accordo in Assemblea di. Adesso, invece, l'intesa viene data per imminente, il Barça ha bisogno di liquidità per il calciomercato invernale Barcellona (Spagna) 08/08/- ...Il Cadice spreca una grandissima occasione, ottenendo un punto che serve a poco: contro il Granada, sfida valida per la 17esima giornata della Liga 2021/2022, termina 1-1. Sono proprio i padroni di ca ...La squadra di Cervera, passata in vantaggio al 32' con Arzamendia, si fa raggiungere nel finale: l'ingresso del colombiano ex Milan dà la spinta ai suoi per pareggiare il derby andaluso ...