L'Eredità, il concorrente Silvio manda in confusione Flavio Insinna: 'contestazioni' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa nuova settimana de L'Eredità è partita con il debutto ufficiale del nuovo professore Andrea Cerelli. Dunque si è trattata della prima puntata senza Ginevra Pisani, la quale ha dovuto lasciare le sue vesti da professoressa per seguire la carriera da attrice. A giocare con Flavio Insinna sono stati sette concorrenti simpatici e abili, ma solamente tre di loro sono riusciti ad avanzare al Triello, riconfermandosi anche per la successiva puntata del game show. Purtroppo la serata è culminata con un colpo di scena non proprio favorevole e ad andarci di mezzo è stato il campione del momento, Lorenzo. L'Eredità, il primo balletto di Andrea e Samira: 'sono teneri' Prima di dare ufficialmente il via ai giochi, si sono esibiti in una bel balletto natalizio, Andrea e Samira. Flavio ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa nuova settimana de L'è partita con il debutto ufficiale del nuovo professore Andrea Cerelli. Dunque si è trattata della prima puntata senza Ginevra Pisani, la quale ha dovuto lasciare le sue vesti da professoressa per seguire la carriera da attrice. A giocare consono stati sette concorrenti simpatici e abili, ma solamente tre di loro sono riusciti ad avanzare al Triello, riconfermandosi anche per la successiva puntata del game show. Purtroppo la serata è culminata con un colpo di scena non proprio favorevole e ad andarci di mezzo è stato il campione del momento, Lorenzo. L', il primo balletto di Andrea e Samira: 'sono teneri' Prima di dare ufficialmente il via ai giochi, si sono esibiti in una bel balletto natalizio, Andrea e Samira....

_s3lfish_ : vergognose le domande di Elena rispetto all'altro concorrente.. #eredità #eredita #Elena - 1962Df : RT @ToniniFranco: #eredita vergogna non dovrebbe venire più nessuno una concorrente è stata aiutata in modo spudorato così non va - 1962Df : @ToniniFranco Anche ieri ho scritto di un altro aiutino dato ad un concorrente..#insinna Va ogni tanto fuori le ri… - ToniniFranco : #eredita vergogna non dovrebbe venire più nessuno una concorrente è stata aiutata in modo spudorato così non va - AndreaGioli2 : #l'eredità CARO FLAVIO, TI SEMBRA GENTILE SFOTTERE UNA CONCORRENTE SOLO PERCHÉ NON SA QUANTI PUNTI VANNO SULLA PAT… -

