Juventus, tifosi durissimi contro la squadra: ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il pareggio contro il Venezia ha fatto perdere la pazienza ai tifosi della Juventus che non sopportano più un certo tipo di prestazioni. Venezia-Juventus (Getty Images)Sesto posto in classifica, possibilità di essere agganciati dalla Roma (qualora i giallorossi vincessero questa sera contro lo Spezia) e meno otto dal quarto posto occupato dal Napoli; questi gli effetti del pareggio in casa del Venezia. La Juventus, al Penzo, non è andata oltre l’uno a uno al termine di una partita giocata male e che rischia di portare un’altra brutta notizia. Dopo soli dodici minuti, infatti, Paulo Dybala è uscito per un problema fisico che verrà valutato nella giornata di oggi. La speranza è che non sia nulla di troppo serio anche se l’espressione di Allegri, al termine della partita, lasciava ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il pareggioil Venezia ha fatto perdere la pazienza aidellache non sopportano più un certo tipo di prestazioni. Venezia-(Getty Images)Sesto posto in classifica, possibilità di essere agganciati dalla Roma (qualora i giallorossi vincessero questa seralo Spezia) e meno otto dal quarto posto occupato dal Napoli; questi gli effetti del pareggio in casa del Venezia. La, al Penzo, non è andata oltre l’uno a uno al termine di una partita giocata male e che rischia di portare un’altra brutta notizia. Dopo soli dodici minuti, infatti, Paulo Dybala è uscito per un problema fisico che verrà valutato nella giornata di oggi. La speranza è che non sia nulla di troppo serio anche se l’espressione di Allegri, al termine della partita, lasciava ...

bortogi : Praticamente City e Juventus si sono scambiate le avversarie, immagino dispiaccia molto ai tifosi del Villareal - alberto02259892 : @Djnc78 Stiamo copiando gli anni oscuri e perdenti dell'Inter. Notizie di calciomercato sempre in prima fila la Juv… - SevenValaw : la Juventus mi sta sul cazzo, ma almeno non ho mai silenziato nessuno dei loro tifosi, mentre non posso dire lo ste… - christi38428233 : Una cosa è certa possono rifare i #sorteggiChampions 1000 Volte ma alla #juventus andrà sempre di culo!! Un dolce p… - GuruJuve : La gioia espressa dai tifosi dello Sporting quando avevano pescato la Juventus ai sorteggi vale più di un paio d'an… -