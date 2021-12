Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler 14 dicembre | Salvatore scopre la storia segreta di Giuseppe

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con le anticipazioni de Il6. Nella puntata di martedì 142021, l’attenzione sarà focalizzata su Agnese che metterà al corrente i suoi figli riguardo il tradimento dicon Petra. Il signor Amato, peraltro, con la sua amante ha avuto anche figlio. Nel frattempo, Flora deciderà dove trascorrere le vacanza natalizie in America, dove suo padre Achille ha vissuto i suoi ultimi giorni di vita. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più riguardo il nuovo episodio della soap targata Rai Uno. Il6, Flora andrà in America Le anticipazioni de Il6, inerenti alla puntata di martedì 14 ...