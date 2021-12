Gerry Scotti, il retroscena sulla brutta malattia che l’ha colpito: “… la forza per andare avanti” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il conduttore Gerry Scotti e il retroscena sulla brutta malattia che lo ha colpito, ha raccontato quei giorni: ecco i dettagli della vicenda Uno dei conduttori che con i suoi programmi ha cambiato radicalmente la storia della televisione italiana dei nostri giorni dimostrando di essere una persona professionale, qualificata, ironica e disposta al cambiamento del L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il conduttoree ilche lo ha, ha raccontato quei giorni: ecco i dettagli della vicenda Uno dei conduttori che con i suoi programmi ha cambiato radicalmente la storia della televisione italiana dei nostri giorni dimostrando di essere una persona professionale, qualificata, ironica e disposta al cambiamento del L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

elveticaM : La differenza la fanno gli ospiti.. Mengoni e Ferilli ad Amici e Gerry scotti e company a Verissimo. A Domenicain p… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Gerry Scotti a un anno dal Covid: 'Per fortuna non ho avuto strascichi, mi ha aiutato mia nipote' #gerryscotti https:… - ermatassa1 : @Accorto_Manzo @k11_kaori Stavo per postare la stessa gif di Gerry Scotti - infoitcultura : Gerry Scotti: 'Non parlai con i miei genitori per 6 mesi'/ 'Mi volevano avvocato ma…' - infoitcultura : Gerry Scotti a Verissimo: il ricordo di Raffaella Carrà | Video Mediaset -