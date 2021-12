Francia, la corte d’appello di Parigi condanna la banca Ubs a pagare 1,8 miliardi di multa: aiutò i clienti a evadere il fisco (Di lunedì 13 dicembre 2021) La corte d’appello a Parigi condanna Ubs, colosso bancario elvetico, a pagare una maxi multa di 1,8 miliardi di euro per aver aiutato facoltosi clienti francesi ad evadere il fisco. In un primo momento – febbraio 2019 – la multa era stata pari a 3,7 miliardi ed era previsto inoltre un risarcimento di 800 milioni per un totale complessivo di 4,5 miliardi di euro. La banca elvetica è accusata di essere andata a caccia di clienti in Francia, fra il 2004 e il 2012, per convincerli ad aprire conti in Svizzera non dichiarati alle autorità tributarie. Gli inquirenti avevano stimato che gli averi nascosti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) LaUbs, colossorio elvetico, auna maxidi 1,8di euro per aver aiutato facoltosifrancesi adil. In un primo momento – febbraio 2019 – laera stata pari a 3,7ed era previsto inoltre un risarcimento di 800 milioni per un totale complessivo di 4,5di euro. Laelvetica è accusata di essere andata a caccia diin, fra il 2004 e il 2012, per convincerli ad aprire conti in Svizzera non dichiarati alle autorità tributarie. Gli inquirenti avevano stimato che gli averi nascosti al ...

