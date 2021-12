F1, Verstappen: “Ho ricevuto i complimenti di Wolff e di Hamilton” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Toto Wolff mi ha mandato un messaggio, complimentandosi per la stagione e dicendomi che avevo meritato di vincere. È stato molto carino. Ma anche Lewis è un grande sportivo”. Ecco le parole di Max Verstappen, il giorno dopo il trionfo di Abu Dhabi che gli ha permesso di conquistare il titolo mondiale di F1. L’olandese ha parlato anche delle congratulazioni ricevute anche dalla Mercedes e da Hamilton: “Hamilton deluso? Il fatto che abbia già vinto sette titoli un po’ lo consolerà, sarebbe stato più doloroso per me che non ne avevo mai vinto uno. Lewis è venuto poi da me a complimentarsi, deve essere stata durissima per lui in quell’ultimo giro ma questo dimostra anche il rispetto reciproco fra noi due. Ovviamente ci sono stati momenti di tensione durante la stagione ma rispettiamo quello che stiamo facendo, ci ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Totomi ha mandato un messaggio, complimentandosi per la stagione e dicendomi che avevo meritato di vincere. È stato molto carino. Ma anche Lewis è un grande sportivo”. Ecco le parole di Max, il giorno dopo il trionfo di Abu Dhabi che gli ha permesso di conquistare il titolo mondiale di F1. L’olandese ha parlato anche delle congratulazioni ricevute anche dalla Mercedes e da: “deluso? Il fatto che abbia già vinto sette titoli un po’ lo consolerà, sarebbe stato più doloroso per me che non ne avevo mai vinto uno. Lewis è venuto poi da me a complimentarsi, deve essere stata durissima per lui in quell’ultimo giro ma questo dimostra anche il rispetto reciproco fra noi due. Ovviamente ci sono stati momenti di tensione durante la stagione ma rispettiamo quello che stiamo facendo, ci ...

