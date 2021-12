F1 | Max Verstappen correrà con il numero 1 sulla livrea nel 2022 | “Perchè non farlo? Potrebbe essere l’unica volta”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Maxè il nuovo campione del mondo della Formula Uno, ma questo già si sapeva. Nella giornata di ieri, infatti, il pilota olandese della Red Bull ha soffiato il titolo dalle mani di Lewis Hamilton ad una manciata di chilometri dalla conclusione, e ha aperto una nuova era della massima categoria del motorsport. Tutti sono già concentrati verso il, una stagione che ci porterà per mano verso la rivoluzione tecnica che, almenocarta,rendere la Formula Uno nuovamente combattuta. Non sappiamo ancora cosa succederà in pista, se la Red Bull e la Mercedes saranno ancora dominanti oppure vedremo maggiore competizione, ma un primo dettaglio lo abbiamo. Max, infatti, ha in mente una succosa novità: “Sì, metterò il...

E anche i social, subito in fermento , non hanno tardato a dire la loro sull'esito del duello che ha portatotrionfare all'ultimo giro. Tra le tante opinioni che hanno inondato i network ...A dirlo, dopo la controversa vittoria del titolo da partead Abu Dhabi, è… Hamilton. Non Lewis, ma suo fratello minore Nicolas. Il pilota della Mercedes stava per battere il ...Lo spagnolo, legato chiaramente a Honda e RedBull, ieri ha fatto festa. Per Valentino Rossi, invece, “aspettative disattese” ...Max Verstappen ha confermato che correrà con il numero 1 sulla sua Red Bull nel 2022, quando dovrà difendere il titolo di Campione del Mondo di Formula 1.